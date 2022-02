​Covid in Campania, 3.578 casi e 13 morti: l'indice di contagio risale al 10,07%, ancora giù i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.578 positivi su 35.540 tamponi esaminati, 42 in meno di ieri con 1.534 test processati in meno. Di questi, 2.716 su 21.262 sono positivi al tampone antigenico mentre 862 su 12.744 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 10,07%, poco più rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 9,95%.

Se sale a 9.615 il numero di vittime con i 13 decessi contabilizzati ieri, scende ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 812 ricoverati con sintomi, 18 in meno di ieri, e 50 malati in terapia intensiva, quattro in meno di ieri.