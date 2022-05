Covid in Campania, 3.330 nuovi positivi ma nessun morto: l'indice di contagio al 15,71%

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.330 positivi su 21.202 tamponi esaminati, 1.100 in meno di ieri con 16.055 tamponi processati in meno. Di questi, 3.027 su 18.892 sono positivi al tampone antigenico mentre 303 su 5.147 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 15,71%, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 16,98%.

Se resta stabile a 10.400 il numero di vittime senza decessi contabilizzati ieri, sale il numero dei ricoveri ospedalieri: 575 ricoverati con sintomi, due in più di ieri, e 35 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.