Un nuovo contagio e nessun decesso oggi in Campania. L'unità di crisi della Regione Campania comunica che nella giornata di oggi sono stati esaminati 1.448 tamponi, di cui soltanto uno risultato positivo al coronavirus. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 4.615, mentre il numero dei decessi resta 431. Sono 3.942 i guariti (17 in più rispetto a ieri), di cui 3.935 totalmente guariti e 7 clinicamente guariti.

