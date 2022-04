Covid in Campania, 3.250 casi e 20 morti: l'indice di contagio al 23,19%, aumentano ricoveri e terapie intensive

Cresce il numero di nuovi positivi e resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus complice anche la flessione del numero di tamponi nel giorno di Pasquetta. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.250 positivi su 14.021 tamponi esaminati, 1.304 in più di ieri con 5.519 tamponi processati in più. Di questi, 3.087 su 12.049 sono positivi al tampone antigenico mentre 163 su 1.972 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 23,19%, poco più di ieri quando il tasso di positività era al 22,89%.

Se sale a 10.181 il numero di vittime con i 20 decessi contabilizzati ieri, sale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 698 ricoverati con sintomi, 10 in più di ieri, e 45 malati in terapia intensiva, sette in più di ieri.