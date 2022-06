Covid in Campania, 2.122 casi e un morto: l'indice di contagio risale al 16,32%

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.122 positivi su 13.003 tamponi esaminati, 52 in più di ieri con 37 tamponi processati in più. Di questi, 1.919 su 9.478 sono positivi al tampone antigenico mentre 203 su 3.525 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 16,32%, poco più di ieri quando il tasso di positività era al 15,96%.

APPROFONDIMENTI IL VADEMECUM Omicron 5, ecco come evitare il contagio: le 6 precauzioni da seguire... L'EPIDEMIA Omicron Ba5, mini ondate in arrivo in Italia? «Casi stanno... L'EPIDEMIA Omicron 5 Italia, primo caso anche a Napoli e De Luca avverte:... L'EPIDEMIA Mascherine, cosa cambia dal 15 giugno: stop per cinema, teatri e...

Se sale a 10.549 il numero di vittime con il decesso contabilizzato ieri cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 284 ricoverati con sintomi, uno in meno di ieri, e 13 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.