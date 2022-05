Covid in Campania, 4.430 casi e due morti: l'indice di contagio al 16,98%, in calo ricoveri e terapie intensive

Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 4.430 positivi su 26.082 tamponi esaminati, 777 in più di ieri con 4.930 tamponi processati in più. Di questi, 6.034 su 18.892 sono positivi al tampone antigenico mentre 382 su 7.190 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 16,98%, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 17,27%.

Se sale a 10.400 il numero di vittime con i due decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 573 ricoverati con sintomi, otto in meno di ieri, e 36 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.