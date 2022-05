Mascherine, Viola: «Via in estate, ma il virus continuerà a circolare e in autunno le rimetteremo»

Antonella Viola guarda avanti. Quella alle porte sarà un'estate senza mascherine? «Sì, penso proprio di sì. Penso che dal 15 giugno, se i dati continuano ad andare in questa direzione, anzi speriamo di vedere un calo anche più netto dei contagi, potremo rinunciare alle mascherine per poi eventualmente riprenderle a settembre». Lo ha spiegato l'immunologa dell'università di Padova e direttrice scientifica dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, a “Buongiorno” su Sky Tg24.

L'esperta ha precisato che «siamo fuori dall'emergenza» Covid, «senza dubbio, ma il virus continuerà a circolare e probabilmente le mascherine andranno recuperate e di vaccini sentiremo ancora parlare». In questa fase, Viola consiglia di usare ancora la mascherina «nei luoghi di lavoro, nei luoghi di forte aggregazione e nei luoghi dove dobbiamo rispettare la salute degli altri, penso per esempio a un supermercato o un negozio: noi entriamo in un supermercato per mezz'ora al massimo, ma i cassieri ci stanno tutta la giornata e sono a contatto con tutte le persone che entrano. Poi per il resto dipende dalla situazione che stiamo vivendo: se siamo fragili, se viviamo con persone fragili, dobbiamo fare attenzione e usare la mascherina in moltissime situazioni tranne quando siamo all'aperto; se invece non abbiamo particolari problemi, concordo col dire che possiamo utilizzarla al lavoro e nei luoghi molto frequentati, ma per il resto rinunciarci».