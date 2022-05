Covid in Campania, 2.062 casi e tre morti: l'indice di contagio risale al 13,49%, giù ricoveri e terapie intensive

Diminuiscono i nuovi positivi ma risale la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.062 positivi su 15.281 tamponi esaminati, 51 in meno di ieri con 1.072 tamponi processati in meno. Di questi, 1.855 su 11.108 sono positivi al tampone antigenico mentre 207 su 4.173 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 13,49%, mezzo punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 12,92%.

Se sale a 10.494 il numero di vittime con i tre decessi contabilizzati ieri scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 414 ricoverati con sintomi, 11 in meno di ieri, e 22 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.