Covid in Campania, 6.795 casi e sette morti: l'indice di contagio cala al 17,1%, giù anche i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 6.795 positivi su 39.728 tamponi esaminati, 429 in meno di ieri con 284 tamponi processati in meno. Di questi, 5.880 su 28.995 sono positivi al tampone antigenico mentre 915 su 10.733 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 17,1%, più di un punto percentuale in meno rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 18,31%.

Se sale a 10.102 il numero di vittime con i sette decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 708 ricoverati con sintomi, sei in meno di ieri, e 37 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.