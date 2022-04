Covid in Campania, 7.903 casi e 19 morti: l'indice di contagio stabile al 18,17% ma aumentano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 7.903 positivi su 43.497 tamponi esaminati, 490 in meno di ieri con 2.506 tamponi processati in meno. Di questi, 6.747 su 31.883 sono positivi al tampone antigenico mentre 1.156 su 11.614 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 18,17%, stabile rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 18,24%.

Se sale a 10.029 il numero di vittime con i 19 decessi contabilizzati ieri, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 733 ricoverati con sintomi, quattro in più di ieri, e 34 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.