Coronavirus, in Campania edicole aperte nel giorno di Pasqua

Le edicole in Campania resteranno aperte domenica 12 aprile, giorno di Pasqua. Lo fa sapere l'Unità di crisi della Regione Campania, spiegando che «nell'ordinanza numero 30 del 9 aprile 2020 è risultato omesso per mero errore materiale il riferimento esplicito alle edicole, che nella giornata di domenica prossima sono escluse dalle chiusure previste».

L'ordinanza firmata ieri dal presidente Vincenzo De Luca, nella sua forma aggiornata e corretta, prevede quindi la chiusura, nei giorni di Pasqua e Lunedì in Albis, di «tutte le rivendite di generi alimentari, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e per i distributori di carburante».



Ultimo aggiornamento: 11:06

