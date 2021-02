Coronavirus in Campania 2.561 nuovi casi; 5 morti e 524 guariti, 130 in terapia intensiva

Sono 2.561 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 352 dei quali identificati da test antigenici rapidi. I sintomatici sono 179. I tamponi analizzati oggi sono 24.368 (di cui 4.234 antigenici). Il totale dei casi positivi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus è 267.619 (di cui 6.102 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.935.448 (di cui 108.045 antigenici).

Sono 5 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania, 4 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri.

I decessi totali in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 sono 4.278. Sono 524 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 186.318. In Campania sono 130 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.341 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Ultimo aggiornamento: 17:06

