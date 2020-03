Coronavirus in Campania, primo caso a Casalnuovo: è un ragazzo rientrato dal Nord

A Casalnuovo il primo caso positivo al Covid -19. Si tratta di un giovane che lavorava al nord ed è rientrato lo scorso 6marzo in città. Ora è in quarantena. Ad annunciarlo il sindaco Massimo Pelliccia che ha rassicurato i cittadini sulla situazione e sul rispetto dei protocolli.

«Questo ragazzo - ha spiegato Pelliccia - è rientrato il 6 marzo in città ma è stato subito in quarantena e sotto controllo della guardia medica. È stato portato al Cotugno e il tampone è risultato positivo. Chiedo massima tranquillità a tutti i cittadini - continua - tutti i protocolli sono stati attivati: lui e la famiglia sono in quarantena. Sono in contatto con l’Asl per darvi tutti gli aggiornamenti del caso. Mi raccomando responsabilità, restate a casa, pensate noi a tutto. Usciremo da questa emergenza il più presto possibile, forza cittadini ce la facciamo!» ​

Ultimo aggiornamento: 10:45

