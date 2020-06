Con le dimissioni dell'ultimo ricoverato, una nonnina di 94 anni ospite della rsa Villa Mercede, è ufficialmente chiuso da oggi il reparto covid dell'ospedale Rizzoli di Ischia. A darne notizia il responsabile, Ciro Di Gennaro, che conferma che non ci sono più degenti affetti da corona virus nel nosocomio isolano, in cui resta comunque attivo il percorso di ricovero ed una stanza dedicata per eventuali nuovi contagiati.

Passata dunque l'emergenza sull'isola restano 5 casi positivi, tutti in isolamento domiciliare.

