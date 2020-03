Si è svolto, nel pomeriggio odierno, un Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica congiunto della città metropolitana di Napoli e della provincia di Salerno. La riunione, convocata dal Prefetto di Napoli, in videoconferenza, ha visto la partecipazione del Vice Presidente della Regione Campania, dei Sindaci di Napoli e Salerno, dei vertici delle Forze dell’ordine di Napoli e Salerno e dei rappresentanti delle Forze Armate, alla presenza del Prefetto di Caserta.

Nel corso dell’incontro è stato concordato, per incrementare le misure di contenimento dell’emergenza Covid-19, di proporre di integrare la pianificazione nazionale con l’impiego di 60 unità delle Forze Armate nelle aree della provincia di Salerno, secondo modalità che saranno definite in quell’ambito territoriale. Inoltre, si è concordato di proporre una parziale rimodulazione del contingente di militari già presente nell’area metropolitana di Napoli nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, prevedendo il reimpiego di circa 40 unità secondo modalità che verranno stabilite in sede di tavolo tecnico presso la Questura.



«Saranno impiegate 100 unità dell'Esercito, che nei momenti di emergenza fa sempre la sua parte così come le altre forze di polizia. Sessanta unità nella provincia di Salerno, mentre dei 720 militari che già operano nell'area metropolitana di Napoli 40 avranno una funzione dedicata in particolare al controllo del territorio su tutti i comuni della Città metropolitana». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, al termine di un Comitato interprovinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica in videoconferenza, con i prefetti di Napoli, Salerno e Caserta. «Si è registrato grande impegno di tutte le forze di polizia e dell'Esercito per reprimere chi irresponsabilmente continua a uscire non avendo la necessità e allo stesso tempo per essere vicini a chi invece deve uscire per ragioni di pubblica necessità. Abbiamo anche registrato che negli ultimi giorni non ci sono esercizi commerciali che stanno significativamente violando le disposizioni. Continuiamo così con il controllo del territorio in modo democratico ma senza alcun terrorismo psicologico».

