Non bastano, a quanto pare, le rigide ordinanze del governatore campano Vincenzo De Luca né i suoi ormai quotidiani appelli a restare a casa. C'è voluto addirittura un elicottero dei carabinieri per far allontanare dalla spiaggia tre persone che, incuranti delle disposizioni in atto per il contenimento del nuovo coronavirus, prendevano beatamente il sole sui frangiflutti. È accaduto nella zona orientale di Salerno, su una spiaggia del quartiere diPer richiamare i tre uomini e fare in modo che si allontanassero dalla riva alla volta delle loro abitazioni, il mezzo aereo ha dovuto volare a bassa quota, tanto da far increspare il mare con il vento provocato dal movimento dell'elica. Solo allora i tre, filmati da una persona dal balcone di casa, hanno lasciato la spiaggia. Intanto, in attesa dell'esercito invocato e ottenuto dal presidente della Regione Campania, le forze dell'ordine continuano ad aggirarsi per la città di Salerno proprio per vigilare sul rispetto delle disposizioni anti Covid-19.