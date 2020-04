Coronavirus in Campania, 189 morti e 150 pazienti guariti: il record in provincia di Napoli

L'unità di crisi regionale della Campania per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da Covid-19 ha diffuso l'aggiornamento dei dati alle 23,59 di ieri. I pazienti positivi in Campania sono 2.960 a fronte di 23.139 tamponi esaminati. I pazienti deceduti sonno 189 mentre quelli guariti sono 150 (di cui 71 totalmente guariti e 79 clinicamente guariti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il riparto per provincia è il seguente: 1.532 in provincia di Napoli di cui 671 a Napoli e 861 in provincia; 437 in provincia di Salerno; 355 in provincia di Avellino: 300 in provincia di Caserta e 108 in provincia di Benevento.