Covid in Campania, oggi 1.376 contagiati e due morti: nel mese di ottobre più contagiati che in tutto l'anno

Rallenta la corsa del Coronavirus in Campania, anche se i numeri restano altissimi. Dopo i tre record consecutivi, la curva del contagio flette leggermente: ci sono 1.376 nuovi positivi su 14.256 tamponi effettuati, 34 in meno di ieri con 448 tamponi in meno effettuati. Di questi 1.376 nuovi contagiati, però, 1.321 sono asintomatici e solo 55 presentano sintomi. Resta la gravità di questa seconda ondata: nel primi 18 giorni di ottobre sono stati registrati 13.078 tamponi positivi, più della somma dei positivi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.



​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 25.819 su 766.187 tamponi effettuati mentre sale a 501 il numero di vittime con i due decessi registrati ieri. Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 849 ricoverati con sintomi, 32 in più di ieri, e 78 malati in terapia intensiva, tre in più di ieri. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 8.254 a 8.453 con 199 negativizzati in 24 ore.

