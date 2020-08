Covid in Campania, 184 contagiati in 24 ore: 86 sono di rientro dalle vacanze

Altri 184 contagiati in Campania, 86 in meno di ieri con 946 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall'unità di crisi regionale: su 5.783 test, dunque, 184 sono risultati positivi con 35 casi di rientro dalla Sardegna e altri 51 di rientro dall'estero. Nel mese di agosto, dunque, il numero di contagiati sale a 1.988, un'enormità considerando che in tutto il mese di maggio, nel pieno della prima fase dell'epidemia, i tamponi positivi furono 362.





​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 7.066 su 419.261 tamponi effettuati mentre resta fermo a 445 il numero di vittime. Fermo anche il numero di pazienti guariti, 4.412: di questi, 4.407 sono totalmente guariti e 5 clinicamente guariti là dove vengono considerati solo clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione da Sars-Cov-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.In una nota, l'unità di crisi specifica che questa seconda fase è caratterizzata «da un approccio non solo finalizzato a prevedere e contenere, ma soprattutto a identificare precocemente asintomatici infetti per fermare la trasmissione dell’infezione. Tale strategia precauzionale, identificando precocemente con una delle più intense attività di screening sul territorio mai realizzate, consente di confinare rapidamente positivi al Covid-19 , evitando così un'ulteriore diffusione dell’infezione, con possibili ripercussioni su una possibile fase di recrudescenza autunnale dell’infezione stessa».