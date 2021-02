Covid in Campania, oggi 1.274 positivi e 24 morti: l'indice di contagio scende al 9%, più guariti che nuovi casi

Dopo due giorni di rally, torna a scendere la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.274 positivi su 13.691 tamponi effettuati, 85 in più di ieri con 4.136 tamponi in più processati. In percentuale, significa che è positivo il 9,31% dei test, quasi tre punti percentuali in meno di ieri quando l'indice di contagio era al 12,44%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.061 sono asintomatici e solo 52 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 234.596 su 2.568.721 tamponi processati mentre sale a 3.928 il numero di vittime con i 24 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». In calo i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.540 ricoverati con sintomi, due in meno di ieri, e 112 malati in terapia intensiva, due in più di ieri. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 163.710 a 165.335 con 1.625 negativizzati in 24 ore.

