Coronavirus, muore anziana della casa di riposo Villa delle Camelie: è la sesta vittima

Un altro decesso getta un ombra scura su Villa delle Camelie, la casa di riposo di Ercolano in cui solo due giorni fa era tornato il sorriso per la guarigione di cinque positivi e il direttore. È morta questa mattina al Covid Hospital di Boscotrecase M.C. di 86 anni: è la sesta vittima dell’ondata di Covid alla rsa di via Rossi., le sue condizioni erano migliorate ma nel giro di poco tempo sono degenerate fino alla morte. Combatteva contro la malattia da oltre tre settimane. L’ultimo decesso, l’89enne F.V. malato oncologico finito all’ospedale Maresca, risale al 10 aprile.dimessa da Bosco è tornata a vivere a Villa delle Camelie dove tutti gli altri pazienti positivi al Covid erano risultati negativi agli ultimi tamponi.