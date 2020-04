LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sale ancora il numero di decessi in provincia di Avellino per Coronavirus.Ora si contano 51 vittime in Irpinia da quando è scoppiata l’emergenza Covid-19. Nel piccolo comune di Villanova del Battista sono tre le morti su sei casi totali registrati. In tutta la provincia di Avellino il bilancio è di 435 contagi. Da evidenziare anche il numero dei guariti che sono 95.