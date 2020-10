Napoli: tre positivi all'Asl di Ponticelli, uffici chiusi per sanificazione

Tre dipendenti dell'ufficio protocollo della sede di Ponticelli dell'Asl Napoli sono risultati positivi al covid19. La sede dell'Asl del quartiere napoletano in via Fratelli Grimm domani sarà quindi chiusa per una profonda sanificazione, lo si apprende da fonti dell'Asl. I tre positivi sono emersi durante uno degli screening periodici che vengono fatti ai dipendenti Asl che sono considerati come operatori sanitari anche se lavorano in ufficio. L'Asl ha messo in quarantena i contatti stretti avuti dai tre negli uffici negli ultimi giorni e ha anche avviato un'indagine epidemiologica per appurare altri soggetti che siano venuti in contatto diretto con loro.

Ultimo aggiornamento: 19:16

