Napoli, gli sciacalli del coronavirus: asportato un intero sportello bancomat

Passeranno alla storia come gli sciacalli del Coronavirus . Piccoli criminali che in queste ore in cui la città sta mostrando il suo lato migliore - in termini di lealtà e fiducia verso lo Stato - ha trovato il modo per compiere azioni predatorie o piccole truffe.Ieri notte (tra mercoledì e giovedì) in via Domenico Capitelli, strada che conduce alla monumentale piazza del Gesù,. Fino alle 21 di ieri notte, esisteva uno sportello che erogava soldi, mentre in nottata il bancomat è stato completamente divelto.Stesso discorso per quanto riguarda furti e saccheggi registrati in zona porta Nolana, a pochi passi dalla stazione centrale, dove sono state svaligiate una salumeria e un altro negozio.a giudicare dai due laboratori clinici segnalati nel corso di un blitz del nas (alla guida del colonnello Maresca e del maggiore Tiano), che offrivano test e tamponi in materia di Coronavirus a 120 euro. Dubbi - sostengono gli esperti - anche sulla validità scientifica dei referti.