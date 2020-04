Coronavirus a Napoli, canti e applausi per il ritorno a casa di un giovane guarito

LEGGI ANCHE

È stato accolto con applausi, fiori e le note della canzone "Abbracciame" di. Napoli reagisce così ad un'altra piccola vittoria contro l'emergenza Coronavirus, con un bentornato travolgente che ha coinvolto un intero quartiere. A riceverlo è stato un giovane napoletano guarito dal Covid che, oggi, è ritornato nella propria abitazione al parco Ice-snei, a Miano., hanno dato forza all'incedere lento e sorpreso del ragazzo con indosso la mascherina che solo dopo un po', ha sciolto il suo imbarazzo. Le immagini che riprendono la scena, in strada, mentre il giovane saluta emozionato le persone ai balconi sono state riprese dai volontari dell'associazione "Miano Protagonista" che ha pubblicato il video sui social per lanciare un messaggio di speranza, commentando «il nostro guerriero ha vinto la sua battaglia».«Questa è la faccia della Napoli che è giusto ricordare - spiegapresidente dell'Associazione Guardie Particolari Giurate - il ragazzo è una guardia giurata e la sua esperienza è la sua forza dovrebbe essere d’esempio a tutta quella gente che ancora si ostina a uscire e a stare per strada».