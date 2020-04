Sono attesi nel pomeriggio gli automezzi che raggiungeranno l'Ospedale del Mare, dove è prevista la struttura modulare di posti letto per far fronte all'emergenza coronavirus. Da Padova, con percorrenza autostrada in formazione del tipo «a treno», arriveranno 47 automezzi del tipo «semirimorchio ribassato per trasporto moduli maxi volume» e 10 bililici del tipo «autoarticolato centinato» che dovranno parcheggiare presso l'area già predisposta, quella del parcheggio lotto 2 Ospedale del mare.

Nel nosocomio di Napoli est, i lavori, come informa una nota della Asl Napoli 1 centro, sono già partiti due settimane fa, relativi ai prefabbricati modulari. Ogni blocco sarà composto da 24 posti letto. In totale, nell'Ospedale del Mare ci saranno 72 posti letto destinati ai pazienti Covid-19. Le strutture modulari rientrano nel «Piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», predisposto dalla Regione Campania per far fronte all'emergenza Covid-19 in linea con gli indirizzi del Governo nazionale. Con l'obiettivo di contrastare il contesto di criticità in atto, assicurando assistenza e ricovero alla popolazione colpita, di rimuovere le situazioni di contaminazione e rischio onde evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone, è stata prevista la realizzazione dei prefabbricati modulari negli spazi attigui all'Ospedale del Mare.

