LEGGI ANCHE

I

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un momento di speranza e di vicinanza ai residenti costretti alla quarantena per la diffusione del coronavirus. Questo il senso dell'iniziativa voluta dalla comunità religiosa della chiesa di Sa, quartiere nella periferia orientale di Napoli. Ieri sera, in occasione dellaCrocifisso è stato portato tra le numerose strade ed è stato accolto con particolare emozione dai cittadini.Non una processione, né una Via Crucis. Il parroco, don Giuseppe Esposito, nella celebrazione trasmessa sulla pagina Facebook della chiesa, aveva invitato i residenti a restare a casa e a rispettare le regole previste dalle autorità per evitare il contagio. Il Crocifisso è stato installato sul veicolo dell'associazione di protezione civile 'Base Puma' e, partito dalla parrocchia in via Fausto Coppi, ha attraversato le numerose vie del rione Incis, del cosiddetto “rione Fiat” e quelle della frazione di Porchiano. Interessate anche le zone delle palazzine popolari dove vivino migliaia di persone. Al passaggio del Crocifisso molti residenti hanno acceso una candela o una luce. Molti quelli che hanno condiviso brevi video e fotografie sui social creando un racconto collettivo di quanto avveniva in strada ringraziando la parrocchia per la vicinanza in un periodo difficile.«Ieri nel nostro quartiere sono stato testimone di una piacevolissima emozione che va al di là della fede e del credo» dice Salvatore Palantra, presidente del comitato civico 'Porchiano bene comune'. «Il passaggio del crocifisso lungo le strade del quartiere è una sorta di benedizione silente e corretta. Tutto nel pieno rispetto delle misure imposte per combattere questo nuovo male oscuro» sottolinea Palantra. «Una luce nell’oscurità della sera e della preoccupazione che attanaglia ognuno di noi».Anche la comunità della chiesa di San Giuseppe si è attivata per aiutare coloro che hanno più bisogno: numerosi pacchi con alimenti e altri beni di necessità sono stati donati alle famiglie che vivono settimane dure non potendo guadagnare e vivere dignitosamente.