Coronavirus a Napoli, no alle terapie via Skype: tremila minori a rischio restano senza assistenza

Ultimo aggiornamento: 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Difficile restare in casa per tutti, ma per chi ha un familiare con disabilità cognitive - ai tempi del Coronavirus - può diventare un vero e proprio dramma quotidiano. L'isolamento domestico è come una condanna da scontare giorno dopo giorno per chi vive con minori autistici, affetti da disturbi comportamentali e difficoltà nell'apprendimento. Famiglie costrette a scegliere tra due opzioni, entrambe difficili: lasciare i propri figli in casa oppure, rischiando il contagio, di portarli nei centri assistenziali.In Campania sono almeno 3mila i minori che necessitano di terapie e gli operatori convenzionati - psicoterapeuti e psicologi - non possono rischiare di contagiarsi o contagiare i propri assistiti con il temutissimo Covid-19.Ormai solo il 10 per cento circa dei genitori rischia di portare i propri figli nei convitti e nei centri di riabilitazione che la Regione Campania ha lasciato aperti. Non agevolano neppure le scuole chiuse dove generalmente i minori con disturbi meno gravi possono stare con gli insegnanti di sostegno.Comportamenti che diventano più frequenti a causa dell'isolamento domestico. Per alleviare questi disturbi si potrebbe procedere con l'assistenza tramite Skype o con le videochiamate tra i minori e i loro psicoterapeuti, ma a Napoli è stato deciso che questo genere di terapia non è indicato.Una forma di telemedicina che però l'Asl Napoli 1, con una comunicazione di servizio dello scorso 18 marzo, ha deciso di vietare. «Nessun trattamento abilitativo ha comunicato l'Asl - potrà essere effettuato mediante collegamento Skype o in videochiamata». Eppure, per molte famiglie, sarebbe comunque un sollievo in momenti così difficili.Generalmente le Asl, soprattutto nelle vaste aree urbane, per assistere questi ragazzi si rivolgono a centri di riabilitazione convenzionati. In provincia di Napoli sono circa 300 gli psicoterapeuti che lavorano ogni giorno nei centri. L'Asl Napoli 1 ha però deciso che «per ogni esigenza assistenziale e di cura del minore e della sua famiglia interverrà direttamente il Nucleo Operativo di neuropsichiatria infantile di competenza territoriale».«Bisogna comprendere cosa possa essere una terapia e - spiega Nocchetti - cosa un intrattenimento del minore che, in assenza di altro, sarebbe comunque un sollievo per le famiglie. Via Skype, senza contatto fisico e visivo, è complesso pensare di poter svolgere una lezione di logopedia o fornire un efficace ausilio psicologico. Si tratta di terapie pagate con le tasse di tutti e bisogna avere certezza dei risultati».«C'è tutta una letteratura scientifica - spiega invece la psicoterapeuta napoletana, Federica Romano - che dimostra l'efficacia del ricorso alla telemedicina per molti dei casi che affrontiamo nelle strutture dove operiamo». Ma, almeno per il momento, l'Asl vieta ogni contatto con i pazienti via Skype. «Non tutti i casi - fa notare la psicologa - è possibile trattarli grazie alle videochiamate, ma la maggior parte certamente sì. Dove non possiamo prestare assistenza ai ragazzi possiamo farlo con i genitori, spiegando loro come intervenire quando i loro figli hanno scatti d'ira o comportamenti autolesionistici. In Europa in molti Paesi si sta intervenendo con la telemedicina, non si comprende perché qui a Napoli si lascino da sole queste famiglie che ora non sanno dove andare e che, se vogliono aiutare i loro figli, devono rischiare». Drammi familiari perché se per alcuni casi anche la videochiamata potrebbe servire, per tanti altri - quando si tratta di minori con disturbi gravi - una reale soluzione non esiste. Da giorni, chi ha figli o nipoti con questi disturbi, non ha purtroppo altra soluzione che sperare e pregare che l'emergenza passi presto.