Covid a Napoli: famiglia in quarantena, soldi finiti. E i carabinieri vanno al bancomat

Da circa 15 giorni erano chiusi nella loro abitazione di Capodimonte a Napoli perché positivi al tampone che rileva il coronavirus un 71enne con la moglie 65enne e la figlia. In attesa dell'esito del secondo tampone, impossibilitati ad uscire, avevano chiesto ai negozi della zona di consegnare loro la spesa a domicilio. Terminato il denaro contante, la famiglia si è però trovata in difficoltà per l'impossibilità di pagare i commercianti. Hanno così deciso di rivolgersi alla stazione carabinieri di Napoli Capodimonte, riponendo massima fiducia nel comandante. Questi ha accolto il loro appello e adottando ogni possibile cautela ha recuperato bancomat e pin per prelevare e consegnare la somma richiesta.

