Sanificazione “fai da te” per le strade del Vasto, a Napoli, dove i cittadini hanno deciso di auto tassarsi per la pulizia del quartiere. Un gesto simbolico che ha coinvolto gran parte dei residenti delusi dalla disinfestazione che lo scorso giovedì, fu effettuata esclusivamente su via Torino e via Bologna.

«Abbiamo deciso di scendere in strada - dichiara Adelaide Dario del Comitato quartiere Vasto - perché non possiamo continuare ad aspettare. La nostra zona non è stata tutta sanificata. Ci sono strade sporche e dove continuano ad assembrarsi decine di persone ogni giorno. Ancora una volta, siamo stati costretti ad agire in autonomia».

Proprio in queste ore gli uomini della Polizia Locale sono stati costretti ad intervenire, per disperdere piccolo gruppi di extracomunitari radunati lungo via Firenze.



«Siamo felici del supporto della Polizia - continuano il vice presidente della commissione ambiente della IV Municipalità Mario Maggio - che sta raccogliendo le nostre denunce ed i nostri malcontenti. Ognuno di noi deve fare la sua parte per contendere il contagio e garantire la sicurezza di tutti. Questa battaglia possiamo vincerla solo con l’impegno ed il rispetto delle regole».

