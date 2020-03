Coronavirus a Napoli, igienizzazione e sanificazione negli uffici del Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono in corso da stamattina le operazioni di igienizzazione e di sanificazione del Comune di Napoli. Gli addetti della Napoli Servizi, azienda partecipata dell'amministrazione, sono a lavoro in tutti gli uffici di Palazzo San Giacomo compresi ovviamente la stanza del sindaco,, e la sala giunta. Il programma di sanificazione proseguirà nel pomeriggio con l'intervento nella palazzina della polizia municipale di via Alessandro Poerio. Domani sarà la volta di tutte le sedi lavorative della Napoli Servizi mentre lunedì 9 marzo toccherà al dormitorio di via De Blasis e ai mercati cittadini mentre martedì sarà sanificato Castel dell'Ovo e del Maschio Angioino.La Napoli Servizi hamesso in campo una task force composta da otto operai specializzati e con speciale patentino necessario per potere svolgere queste attività e stanno lavorando con turni straordinari per riuscire a igienizzare tutte le diverse strutture richieste dal Comune. Gli operai sono dotati di particolari attrezzature e specifici prodotti. La dotazione è composta da diversi mezzi e attrezzature speciali, zaini a spalla con nebulizzatori, camioncini attrezzati con nebulizzatori, cinque atomizzatori a mano elettrici, due nebulizzatori carrellati per raggiungere le aree non accessibili con gli autocarri.L'azione era iniziata l'ultima settimana di febbraio con le scuole e aveva successivamente interessato i mezzi di trasporto, bus e metro, il teatro San Carlo, la sala dei Baroni del Maschio Angioino, gli impianti sportivi quali la piscina Scandone, il Palabarbuto e lo stadio San Paolo. A seguire erano stati oggetto di pulizie specifiche alcuni siti monumentali quali il complesso di San Domenico Maggiore, il Pan, la ruota dell'Annunziata e la biblioteca Annalisa Durante.