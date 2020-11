Lancia una raccolta fondi per l’emergenza Covid-19. E’ in questo modo che continua la sua battaglia contro il virus Corrado Gabriele, ricoverato nel reparto di sub intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli. Dalla prima comparsa dei sintomi fino a oggi, tredicesimo giorno di malattia conclamata, l’ex assessore regionale al lavoro non ha mai smesso di raccontare il suo vissuto personale per diffondere messaggi di solidarietà e vicinanza ma anche appelli come il suo invito alla collaborazione politica tra il sindaco partenopeo e il governatore campano. Oggi, sulla sua pagina facebook, Corrado Gabriele ha invece lanciato una raccolta fondi, in vista del compleanno il 26 novembre.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid in Campania, l'ex assessore Gabriele dall'ospedale:... LA MALATTIA Covid, la drammatica testimonianza dell'ex assessore regionale...

LEGGI ANCHE Covid in Campania, l'ex assessore Gabriele dall'ospedale: «DeMa e De Luca, basta divisioni»

«Molte famiglie non hanno risorse per sopravvivere all’emergenza Covid-19 – scrive Gabriele, da anni speaker e autore radiofonico- il 26 novembre è il mio compleanno e mi preparo ricoverato nel reparto sub intensiva dell’Ospedale Cotugno di Napoli a raccogliere fondi per aiuti alimentari e farmaci». Nel post intitolato «Aiutami ad aiutare chi non ce la fa», scrive ancora «ognuno di voi con pochi euro può rendere una mano e fare un gesto solidale. Il mio compleanno si avvicina e la crisi incombe su tante famiglie: aiutiamole, assieme si può!» La raccolta, organizzata con il sistema Gofundme.com, arriva dopo un appello lanciato a proposito dell’impennata dei contagi.

«Non ho paura. Mi fanno paura i 4000 di oggi- ha scritto pochi giorni fa, l’ex assessore - più aumentano meno speranze ho di essere curato bene io e il vecchietto che urla dal dolore notte e giorno qui accanto e tanti di noi che resistiamo in silenzio chiusi nella raccolta strenua di forza e respiro». Il post è lungo e si rivolge anche a medici, infermieri , operatori socio sanitari e tutti coloro che lavorano in trincea. «Mi fa paura che c’è bisogno di mille mani qua dentro e duemila guanti che si incrociano minuto dopo minuto, mani con strumenti da mettere e togliere e migliaia di tute e occhiali e maschere e scarpe togli e metti e togli e nel mentre fai siringhe togli pannolini metti catetere togli sangue corri di qua e di la che per parlare con il medico ci vuole l’interfono e dentro è un forno». La conclusione del messaggio è un invito: «raccontalo da parte mia ai 4000 di oggi per favore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA