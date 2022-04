Diritto minorile, a Napoli il corso "Difensori d'ufficio" organizzato dall'ordine degli avvocati

Tratterà argomenti che spaziano dall'adozione ai principi del processo penale minorile, passando attraverso il ruolo dell'avvocato, l'imputabilità del minore, i servizi sociali e i procedimenti limitativi della potestà genitoriale, il corso di diritto minorile, organizzato dall'ordine avvocati di Napoli e riservato a coloro che non sono già iscritti nel relativo elenco, che prende il via domani martedì 5 aprile. La presentazione del corso “Difensori d'ufficio”, nei procedimenti civili minorili per l'anno 2022, è stata organizzata alla biblioteca De Marsico di Castel Capuano, a Napoli, con inizio alle ore 14.

Dopo gli indirizzi di saluto di Antonio Tafuri, presidente del Foro partenopeo, Giuseppe de Carolis di Prossedi presidente della Corte di Appello, Patrizia Intonti, presidente della biblioteca De Marsico ed Elisabetta Garzo, presidente del tribunale, gli avvocati Maria Giuseppina Chef, Loredana Capocelli e Ilaria Criscuolo, consiglieri del consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli delegate per i minori, spiegheranno modalità e caratteristiche del corso che dà diritto all'abilitazione per l'iscrizione all'albo dei difensori d'ufficio per minorenni del settore civile. Le date fissate per i partecipanti sono quelle del 10 e 24 maggio, 7 e 21 giugno, 5 luglio, 13 settembre, 4, 18 e 25 ottobre.