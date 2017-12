Costiera, il maltempo conceda una tregua: parte la conta dei danni

Venerdì 29 Dicembre 2017, 12:03 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 12:03

MASSA LUBRENSE - Il maltempo sta concedendo una tregua alla penisola sorrentina, flagellata per giorni da abbondanti piogge così come gran parte della provincia di Napoli. Il vento e i temporali, però, hanno provocato danni soprattutto lungo la costa. A Massa Lubrense, il porticciolo di Marina della Lobra è stato a lungo sferzato da un forte vento di libeccio. Le onde hanno addirittura superato il molo a protezione dello specchio acqueo in cui sono ormeggiate decine di imbarcazioni. E infatti un piccolo scafo in vetroresina, attraccato nei pressi della scogliera, è improvvisamente colato a picco.Problemi anche lungo la spiaggia di Alimuri, a Meta, dove il mare ha devastato le pedane e altre attrezzature degli stabilimenti e dei ristoranti insediati nella zona, riproponendo un'emergenza più volte denunciata dagli operatori.