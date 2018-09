Sabato 22 Settembre 2018, 20:06

VICO EQUENSE - Saranno garantiti fino alla metà del prossimo ottobre i trasporti costieri effettuati dalla motonave Picasso della società ALA gruppo NLG che, quotidianamente collega Seiano con Sorrento, Positano e Amalfi.La decisione è stata presa sia per il notevole gradimento che ha suscitato tale servizio da parte dell’utenza, in quanto ha permesso di evitare il traffico costiero e il problema dei parcheggi in località spesso soffocate dalle auto e riducendo al contempo i tempi di percorrenza, sia per richiesta delle autorità locali particolarmente sensibili al problema del traffico su gomma.Grazie al servizio offerto dalla motonave Picasso quindi, i turisti diretti in costiera amalfitana hanno la possibilità di raggiungere in poco tempo Positano o Amalfi.