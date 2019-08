Costiere sorrentina e amalfitana, bandita la gara per i progetti di cinque percorsi pedonali meccanizzati

Mercoledì 7 Agosto 2019, 15:31

Nell’ambito del Protocollo di Intesa per l’attivazione delle azioni finalizzate all’attuazione del programma di interventi di mobilità sostenibile nelle Costiera Amalfitana e Sorrentina, la Regione Campania, attraverso l’ACaMIR - Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica relativo ai seguenti interventi:• Collegamento pedonale meccanizzato con la Marina di Vico Equense;• Collegamento pedonale meccanizzato con la Marina Piccola di Sorrento;• Collegamento pedonale meccanizzato con la frazione Marina nel Comune di Vietri sul Mare;• Collegamento pedonale meccanizzato della località Portella nel Comune di Furore con la SS163;• Collegamento pedonale meccanizzato tra la marina di Cassano e via delle Rose, nel Comune di Piano di Sorrento.L’importo complessivo posto a base di gara è di € 1.077.406,20 (al netto di IVA ed oneri), mentre il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato al 07.10.2019, alle ore 13:00.Il bando di gara è stato trasmesso alla GUCE in data 30.07.2019 e pubblicato sulla GURI in data 02.08.2019.La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement denominata "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web:https://acamir-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G00013Al link si può accedere anche direttamente dal sito dell’ACaMIR, al seguente indirizzo: http://acamir.regione.campania.it