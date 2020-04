Coronavirus, dal Comune di Capri bonus di 300 euro per i commessi delle boutique

Capri - La Giunta comunale di Capri ha votato un bonus di 300 euro una tantum a favore degli addetti al settore delle vendite, di negozi e boutique che non godono di nessun sostegno fra quelli previsti da recenti decreti regionali e ministeriali.

Ad attrarre l’attenzione su questa spiacevole mancanza è stato l’assessore alle Politiche Sociali ed al Bilancio Salvatore Ciuccio che stamattina ha portato in giunta la proposta di erogare un primo contributo di 300 euro una tantum per tutti gli appartenenti ad un comparto importante per la vita economica caprese.

La delibera stanzia complessivamente 200.000 euro da destinare agli aventi diritto al bonus. “Si tratta di un primo atto amministrativo di sostegno alla comunità - ha spiegato l’assessore alle Politiche Sociali - Con gli uffici finanziari e dei servizi sociali del Comune sono già allo studio ulteriori iniziative a favore di lavoratori, famiglie e imprese per le quali saranno coinvolti l'Intero consiglio comunale, Associazioni di categoria e dei consumatori

Beneficiari del provvedimento saranno anche le altre categorie di stagionali che alla data dell’8 marzo 2020 risultavano residenti a Capri, non titolari di pensioni o di reddito di cittadinanza. L’erogazione del contributo di sostegno avverrà su conto co4rente da comunicare all’atto di richiesta della domanda.

Il sussidio sarà erogato a titolo assistenziale e, quindi esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, così come tutti i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri Enti Pubblici”. © RIPRODUZIONE RISERVATA