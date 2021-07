Covid a Capri, nuovi positivi e il sindaco accusa: «Colpa di feste e cene senza regole»

«Isola di Capri Covid free»: il cartellone campeggiava bene in vista, ieri mattina, all'ingresso dell'auditorium Paradiso, dove i due sindaci di Capri e Anacapri hanno presentato il primo spot istituzionale voluto per promuovere l'immagine dell'isola nel mondo. Le fibrillazioni conseguenti alla scoperta di una decina di casi di positività fra i turisti non ha cambiato i piani dei primi cittadini Marino Lembo e Alessandro Scoppa: proprio il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati