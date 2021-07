Capri, aumentano le corse degli aliscafi per evitare affollamenti

Una nuova corsa per Napoli nella tarda mattinata è stata istituita dalla NLG per agevolare la partenza dall’isola azzurra ed evitare code alle biglietterie ed assembramenti sul molo di Marina Grande in quell’ora di punta quando arrivano da Napoli i primi traghetti ed aliscafi.

A comunicarlo è lo stesso management della Navigazione libera che ha aggiunto nel piano orario una corsa Capri-Napoli alle 10.35 ed un’altra alle 11.55 partendo da Napoli al Molo Beverello per consentire di arrivare a Capri in tempo per la visita alla Grotta Azzurra e godersi sin dalle prime ore del pomeriggio la prima giornata di vacanza caprese.