Era un medico serio e rassicurante, un uomo profondamente credente che si occupava dei derelitti e degli ultimi. Aveva sempre un sorriso per tutti e in questi ultimi due anni è stato in prima linea nella lotta al Covid e nella campagna vaccinale. Ma ieri mattina il virus subdolo e insidioso se l'è portato via spegnendo per sempre il suo sorriso e lasciando nello sconforto la comunità medica e civile di Ercolano.

