Covid: boom di contagi, a Giugliano ​scatta la zona rossa rafforzata

Zona rossa «rafforzata» a Giugliano. Il sindaco Nicola Pirozzi ha firmato un'ordinanza contenente «misure urgenti per il contenimento del contagio» che saranno in vigore da giovedì 11 a domenica 21 marzo. Chiuse piazze, spiagge, villa comunale e il mercato del giovedì per fronteggiare l'aumento dei contagi nel terzo comune della Campania per popolazione e, con i suoi 125mila abitanti, comune non capoluogo di provincia più popoloso d'Italia. «Fino a pochi giorni fa - spiega Pirozzi - eravamo abbondantemente sotto il livello di allarme della Regione, lo abbiamo appena superato e interveniamo subito per frenare la diffusione del contagio. Ci preoccupa il trend e dobbiamo fare tutti assieme un altro piccolo sacrificio per tutelare la salute dei cittadini».

Queste nel dettaglio le misure previste dall'ordinanza: obbligo di indossare la mascherina; non si possono consumare cibi e bevande in strada; nelle aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio cittadino di Giugliano in tutte le ore del giorno è fatto divieto assoluto di consumo di cibi e bevande alcoliche e non data l'incompatibilità di tale azione con l'uso della mascherina; dalle 18 alle 5 del giorno seguente divieto di asporto per le attività dei servizi di ristorazione, permessa la consegna a domicilio; vietate le sedute esterne e obbligo di esporre un cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, nonché un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Misure particolari sono previste per i minori di 18 anni, ai quali dalle 18 alle 22 è fatto divieto di circolare nei luoghi pubblici senza essere accompagnati. Tutti i giorni dalle 18 alle 22 e sabato e domenica dalle 10 alle 22 è interdetto l'accesso al pubblico in tutte le piazze e alla villa comunale, mentre è consentito l'accesso e il deflusso ai residenti e ai clienti degli esercizi commerciali legittimamente aperti. E vietato lo stazionamento di due o più persone su via Giacinto Gigante e sui marciapiedi di via Vittorio Veneto. Nei giorni di sabato e domenica per l'intera giornata è interdetto l'accesso a tutte le spiagge del territorio. Infine, è sospeso il mercato settimanale del giovedì nei giorni 11 e 18 marzo, è vietata l'attività del commercio in forma itinerante di tutte le categorie commerciali, su tutto il territorio comunale, di operatori provenienti da altri comuni.

