Covid a Napoli, estubata una delle tre mamme in rianimazione al Policlinico: migliorano anche le altre due 28enni ricoverate

È stata estubata e respira autonomamente tanto da poter essere trasferita in reparto di degenza ordinaria una delle tre mamme 28enni non vacinate ricoverate per Covid dopo il parto presso l'unità di rianimazione del Policlinico Federico II. In terapia intensiva era arrivata tre settimane fa giorni fa con un danno polmonare severo di 20 su 20, il quadro peggiore, ma dopo numerosi cicli di ventilazione assistita a bassi volumi e prono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati