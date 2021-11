Covid a Napoli, riparte l'Ospedale del Mare: troppi casi sintomatici

Contagi giornalieri in crescita a Napoli e in Campania: pertanto l'Ospedale del mare torna nella rete Covid e da lunedì 22 novembre riaccende i motori a 47 posti per pazienti colpiti dal virus. Tra una settimana e comunque entro 48 ore da una eventuale alert della Regione saranno dunque attivi 39 posti di degenza e 8 posti di sub intensiva (47 in tutto) da ripartire sulla base delle necessità assistenziali. In preallerta anche 8 posti letto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati