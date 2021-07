Covid a Napoli, il bollettino di oggi: 43 nuovi positivi e un solo ricovero a Napoli

L'ultimo bollettino segnala 43 nuovi positivi per Covid a Napoli, di cui solo uno ricoverato in ospedale e 12 sintomatici (il 27,91 per cento): sei avevano ricevuto la prima dose del vaccino, otto avevano fatto anche il richiamo. I tamponi effettuati sono 1.307, il 3,29 per cento quelli positivi. Nessun decesso è indicato nella nota di oggi. Quanto ai posti letto, ne risultano 12 di degenza su 50 occupati al Covid Center Loreto mare, 3 su 10 in terapia sub-intensiva, 1 su 4 in terapia intensiva.