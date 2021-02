Covid Campania, l'indice di contagio torna a calare: 8,01%. Altri 17 morti

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:

1.135 positivi (136 da test antigenico) su 14.156 tamponi, per un totale di 245.017 positivi su 2.693.549 tamponi; tra i positivi al test molecolare, si rilevano 961 asintomatici e 38 sintomatici; 17 morti (12 nelle ultime 48 ore, 5 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 4.039 vittime; 1.194 pazienti guariti, per un totale di 171.998.

Il rapporto positivi/tamponi è pari all'8,01%, in netto calo rispetto al 10,16% registrato ieri.

I posti letto occupati sono 106 su 656 disponibili in terapia intensiva (un ricoverato in meno di ieri), 1.284 su 3.160 disponibili in degenza (ospedali e strutture private).

