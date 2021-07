Covid, in Campania nessuna vittima: non accadeva da 251 giorni

Covid, la Campania registra ieri, per la prima volta da mesi, zero decessi nell'arco delle precedenti 48 ore. I 9 morti indicati nel bollettino della Protezione civile sono infatti avvenuti nei mesi scorsi, alcuni addirittura nel 2020, ma annotati dopo i riconteggi e i controlli che i dipartimenti di prevenzione delle Asl effettuano ogni giorno sulle cause di morte ai fini statistici. Un dato confortante, che segna un progressivo e netto calo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati