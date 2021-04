Non hanno resistito al piacere di una cena a base di carne gli otto avventori sorpresi a tavola in una braceria di Casandrino durante un controllo dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania. Tutti sono stati sanzionati. Il locale, invece, dovrà rimanere chiuso per 5 giorni. Multato anche il titolare per violazione della normativa anti-Covid.