Covid in Campania: sono 1346 i nuovi positivi al virus su 9634 test effettuati. Zero morti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. L'incidenza è pari al 13,97% anziché del 15,26% del giorno precedente.

Quasi vuote le terapie internsive: solo 9 i posti in Campania su 575 disponibili, mentre sono 264 i ricoverati nei reparti di degenza dove si contano 3160 letti (in leggero rialzo, più 7).