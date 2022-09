Covid, c’è l’ok ai nuovi vaccini ma quasi 7 milioni di «no vax»

Via libera dell’Ema (ente di regolazione dei nuovi farmaci in Europa) al nuovo vaccino messo a punto contro le varianti Omicron di Sars-Cov-2. Entro pochi giorni il disco verde sarà replicato in Italia dall’Aifa. Il Comitato tecnico scientifico dell’agenzia si riunisce a Roma domani. L’immissione in commercio, anche nel nostro Paese, è attesa a giorni e da metà settembre il nuovo vaccino potrà essere utilizzato per la somministrazione del booster (terze e quarte dosi) rispettivamente a chi è fermo al primo ciclo di due dosi e deve fare la terza o a chi ha più di 60 anni oppure appartiene alle fasce di fragilità per patologia ed è destinatario della quarta. Per la prima e seconda dose si continueranno a utilizzare i vecchi vaccini.

I due nuovi sieri sono un aggiornamento di quelli a mRna utilizzati finora prodotti da Pfizer-Biontech (Comirnaty) e da Moderna (Spikevax). Sono definiti bivalenti in quanto utilizzano per metà dose la proteina spike dell’originario virus di Wuhan e per l’altro 50 per cento quella mutata nelle versioni Omicron 1 e 2. Pfizer è diretto contro Omicron BA.1 e Moderna verso Omicron BA.2 ma sono ritenuti entrambi efficaci anche contro le versioni più recenti di Omicron (giunto alla generazione BA 5).

«L’obiettivo - spiega Franco Bonaguro, presidente per l’Italia del Global virus network - è innescare una risposta immunitaria anche contro le varianti di Sars-CoV-2 più diffuse e contagiose che hanno fatto risalire la curva dei contagi negli ultimi mesi. In realtà - precisa ancora Bonaguro - uno dei limiti dei vaccini non superato è la scarsa durevolezza dell’immunità. In base a un nostro studio, a partire da un mese successivamente alla dose somministrata il livello di protezione cala fino a scendere sotto un valore soglia dopo 6 o 7 mesi ma una memoria residua resta ancora a proteggere contro la malattia grave. Del resto un analogo calo dell’immunità lo osserviamo in chi contrae l’infezione e poi guarisce. Il vaccino e i suoi richiami servono dunque a fronteggiare le conseguenze del virus meno a frenare le infezioni. È probabile che andremo ancora avanti così di anno in anno come avviene per l’influenza».

Il faro a cui guardare è dunque l’elevata efficacia dimostrata dai vaccini realizzati con la tecnica a mRna sia nella prevenzione del contagio (80-90% nei primi mesi dalla dose) sia nell’evitare la forma grave di infezione (-94% di ricoveri e -97% di decessi) in una situazione epidemiologica oggi stabilizzata a circa 23mila contagi al giorno di media e, nell’ultima settimana, un leggero aumento (+3,4% dei contagi) un calo dei decessi, (-6,3%), delle terapie intensive e dei ricoveri (-13%) con la Campania che con le 9 terapie intensive di giovedì ha segnato il numero più basso dal 28 luglio 2021.





Intanto in Italia alla ripresa delle attività produttive, alla vigilia della riapertura delle scuole, dell’arrivo dei primi freddi e della maggiore frequentazione luoghi chiusi, del definitivo accantonamento dell’obbligo dell’uso della mascherina sui mezzi pubblici (dal 30 settembre) e dell’avvio della riduzione della durata della quarantena si contano ancora 6,8 milioni di persone con più di 5 anni che non hanno ricevuto mai alcuna dose di cui 5,5 milioni vaccinabili e il resto guariti dall’infezione da meno di 6 mesi con una quota di popolazione non vaccinata sopra la soglia critica del 10 per cento in Liguria, Friuli, Campania, Abruzzo, Calabria, Sicilia, Marche, Valle D’Aosta e provincia di Bolzano.

Quanto alle quarte dosi - da somministrare ad almeno 4 mesi di distanza dalla terza o dall’infezione - sono oltre 17,1 milioni gli italiani chiamati a porgere la spalla (5.480.919 della fascia 60-69 anni, 4.425.006 della fascia 70-79 anni, 3.691.879 di over 80, 3.454.153 pazienti fragili e 88.099 ospiti di RSA) di cui 1,87 milioni non eleggibili subito in quanto in fase di copertura da guarigione.

Intanto, al 31 agosto si registrano nette differenze di copertura regionali: dal 6,5% della Provincia Autonoma di Bolzano al 33,1% del Piemonte e la Campania è nelle ultime posizioni con il 9,4 per cento (ad Avellino 5.160 vaccinati, a Benevento 2.100, Caserta 35mila, Napoli 7.800, Napoli nord 2.200, Napoli sud 7.110, Salerno: 13mila ossia poco più dell’1,7 per cento della platea vaccinabile considerando che gli over 70 in Campania sono circa 800mila a cui bisogna aggiungere i fragili per le patologie gravi e invalidanti.