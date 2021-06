Covid Campania, torna a scendere l'indice dei contagi (3,59%); 10 morti, calano i ricoveri

Covid, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:

375 positivi (265 asintomatici e 110 sintomatici) su 10.442 tamponi molecolari; il rapporto positivi/tamponi è pari al 3,59%, in netto calo rispetto al 5.95% registrato ieri;

10 morti (5 nelle ultime 48 ore, 5 in precedenza ma registrati ieri) per un totale di 7.216 vittime; 1.056 pazienti guariti, per un totale di 346.440;

posti letto occupati: 58 su 656 disponibili in terapia intensiva (4 meno di ieri), 636 su 3.160 disponibili in degenza (67 meno di ieri).